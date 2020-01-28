Adana'da polis ekiplerinden güvenlik ve trafik denetimi - Son Dakika

Adana'da, terör, narkotik suçlarla mücadele ve trafik şubelerinden oluşturulan ekipler, kent merkezinde kurulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktalarında durdurulan şüpheli araçlarda dedektör köpeklerin de katıldığı aramalar yaptı.

Şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulama noktalarına gelerek vatandaşlarla ve civardaki esnafla sohbet etti.