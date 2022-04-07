Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı - Son Dakika
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Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı

07.04.2022 10:04
Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden özel gereksinimli çocuklara, ekip araçlarının tanıtımı yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden özel gereksinimli çocuklara, ekip araçlarının tanıtımı yapıldı.

Kentteki farklı eğitim kurumlarında öğrenim engelli çocuklar, öğretmenleri ve aileleriyle İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Toplum Destekli Polislik ve Asayiş şubelerinde görevli polisler, çocuklarla yakından ilgilenip onlara ekip araçlarını tanıttı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri de görevlerinde kullandıkları atlarla çocukların karşısına çıktı.

Çocuklar arasındaki Yağmur Işık Emek (12), gazeteciler adına İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye mikrofonları yönelterek röportaj gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü İnci konuşmasında, "Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü bugün kutluyoruz. Burada bugün özel öğrencilerimiz var, onlarla birlikteyiz. Onlarla beraber emniyet teşkilatına ait araçlarımız, atlı birliğimiz ve polis arkadaşlarımızla güzel bir gün geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyarette bir çocuğun okuduğu şiir de katılımcılardan alkış aldı.

Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı
Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı
Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı
Adana'da polis engelli çocuklara ekip araçlarını tanıttı

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Engelli, Polis, Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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