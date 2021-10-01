Adana'da polis esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık ile hırsızlığa karşı uyardı - Son Dakika

Adana'da polis esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık ile hırsızlığa karşı uyardı

Adana'da polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Adana'da polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı halkın tedbirli olması için çalışma başlattı. Ekipler, kentin işlek caddelerindeki iş yerlerinde esnafları ziyaret ederek ve yolda karşılaştığı vatandaşlara bu suçlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, esnaf ve vatandaşlara, "iş yerinden ve araçlardan hırsızlık" ile "dolandırıcılık" konularında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı broşürlerden dağıttı.

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