Adana'da polis evleri gezerek "soba zehirlenmesi" uyarısında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da polis evleri gezerek 'soba zehirlenmesi' uyarısında bulundu - Son Dakika

Adana'da polis evleri gezerek "soba zehirlenmesi" uyarısında bulundu

6 saat önce

Adana'da polis ekipleri, evleri ziyaret ederek vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Adana'da polis evleri gezerek

Adana'da polis ekipleri, evleri ziyaret ederek vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soba zehirlenmesi ve çıkabilecek yangınlara karşı tedbirli olunması konusunda toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, ziyaret ettikleri ev sakinlerine içinde bulunulan dönemde rüzgarın daha çok ters yönden estiğini, bunun da dumanın bacadan çıkmasını engelleyip karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtığını belirtti.

Uyurken yanmaya devam eden sobanın zehirlenmeler ve yangın riski oluşturduğuna işaret eden polisler, baca temizliğinin bu tür olayların önüne geçebileceğini bildirdi.

Ev sahiplerinden Kazım Yapa, kendilerini ziyaret edip zehirlenme ve yangınlara karşı uyaran polis ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ekip, ziyaretleri sırasında iki katlı binanın zemin katından çatıya kadar uzanan soba borusunu görünce tehlikeye dikkati çekmek için evin kapısını çaldı. Evde kimsenin bulunmaması üzerine üst kattaki ev sahibiyle görüşüldü. Ev sahibi kadın, alt katta kiracısının kaldığını ve yaklaşık 10 yıldır aynı şekilde soba kullanıldığını söyledi. Polis, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kadından kiracılarının soba ve baca temizliğine özen göstermelerini istedi.

Polisler, ziyaret ettikleri mahallelerde vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı da uyarılarda bulundu.

Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobil hırsızı oyun zannettim
Kazada hayatını kaybeden kadının kızıyla aynı sonu yaşadığı ortaya çıktı Kız arkadaşının eski sevgilisine silah çekip darbetti Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da polis evleri gezerek "soba zehirlenmesi" uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]