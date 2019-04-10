Son Dakika Haberleri: Adana'da 'Polis Haftası' Coşkuyla Kutlandı

Adana'da 'Polis Haftası' Coşkuyla Kutlandı

1 saat önce

Adana'da 'Polis Haftası' coşkuyla kutlandıAdana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası coşkuyla kutlandı.

Adana'da 'Polis Haftası' coşkuyla kutlandı

Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası coşkuyla kutlandı.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Park'ında gerçekleşen etkinlik İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Atatürk Heykeli'ne çelenk sunmasıyla başladı. Etkinliğe katılan emniyet personelleri ve vatandaşlar tarafından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen polis kortejini Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis ve şehit çocuklarıyla birlikte izledi. Polis kıyafeti giyen çocuklar korteji asker selamıyla karşıladı. Kortejin ardından polis memurları tarafından 'Polis Marşı' okundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:25 Kaynak: DHA
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