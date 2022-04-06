Adana'da Polis Haftası kapsamında fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Adana'da Polis Haftası kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

06.04.2022 16:46
Adana'da Polis Haftası kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Polis memuru Oğuz Çapanoğlu tarafından hazırlanan ve emniyet birimlerinin çalışmalarını konu edinen serginin açılışı, bir alışveriş merkezinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Öte yandan Emniyet Müdürü Doğan İnci, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.

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Polis Haftası, Polis, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Polis Haftası kapsamında fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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