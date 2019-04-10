Son Dakika Haberleri: Adana'da Polis Haftası Kutlandı

Adana'da Polis Haftası Kutlandı

2 saat önce

Adana'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Adana'da Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
Adana'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Atatürk Parkı'nda, Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın anıta çelenk koydu.

Daha sonra Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen polis kortejini Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis ve şehit çocuklarıyla birlikte izledi.

Polis araçları, zırhlı araçlar, TOMA'lar sirenleri açarak geçiş yaptı. Bu sırada kaldırımlarda bekleyen vatandaşlar o anları kaydederek alkışladı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:19 Kaynak: İHA
Zafer Aktaş, Adana, Polis, Güncel
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