Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi

08.04.2022 09:51

Son dakika haberine göre Adana'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma töreni gerçekleştirildi.

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma töreni gerçekleştirildi.

Buruk Mezarlığı'nda bulunan Adana Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, şehit yakınlarıyla sohbet edip, onların çocuklarıyla yakından ilgilendi.

Törene katılanlar arasında 2015'te Batman'daki görevi sırasında ekip aracının devrilmesi sonucu omurilik felci geçiren ve tedaviyle ayağa kalkabilen gazi Ahmet Doğan (37) da yer aldı. Doğan, yanına gelen Doğan İnci'yi ayakta karşılayıp onunla bir süre sohbet etti.

İnci, şehit kabirlerini tek tek ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Bu sırada şehit dayısının kabri başında oyuncak arabasıyla oynayan bir çocuk, İnci'nin dikkatini çekti. İnci, yakından ilgilendiği çocuğa oyuncak polis arabası hediye etti.

Anma programına çok sayıda polis ve şehit yakını katıldı.

Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi
Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi
Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi
Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi
Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi
Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Polis Haftası'nda şehitler için anma programı düzenlendi - Son Dakika


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