Adana'da Polis Havaya Ateş Ederek Kavgayı Önledi - Son Dakika
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Adana'da Polis Havaya Ateş Ederek Kavgayı Önledi

25.07.2023 17:53

Adana'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgayı polis havaya ateş ederek önledi. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın büyümesi üzerine özel harekat polisleri de adrese geldi. Kavga yatıştırılamayınca özel harekat polisleri havaya ateş ederek gergin grubu etkisiz hale getirdi. Polis kavga eden şahısları gözaltına aldı. Öte yandan taşlı ve sopalı kavgaya polisin müdahalesi saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. - ADANA

Adana'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgayı polis havaya ateş ederek önledi. Kavga anı ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın büyümesi üzerine özel harekat polisleri de adrese geldi. Kavga yatıştırılamayınca özel harekat polisleri havaya ateş ederek gergin grubu etkisiz hale getirdi. Polis kavga eden şahısları gözaltına aldı.

Öte yandan taşlı ve sopalı kavgaya polisin müdahalesi saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Adana'da Polis Havaya Ateş Ederek Kavgayı Önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Polis Havaya Ateş Ederek Kavgayı Önledi - Son Dakika
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