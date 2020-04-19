Adana'da polis helikopterinden 'evde kal' anonsu - Son Dakika

Adana'da polis helikopterinden 'evde kal' anonsu

ADANA'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının son gününde, havadan ve karadan denetim yaptı. Polis helikopteriyle alçak uçuş gerçekleştirilirken, 'evde kal' anonsu yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 17 Nisan Cuma günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olmak üzere, 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Sessizliğin hakim olduğu Adana'da, sokağa çıkma yasağının son gününde polis ekipleri, ana cadde ve bulvarlarda denetim yaptı. Polis helikopteriyle alçak uçuş gerçekleştirilirken, 'evde kalın, sağlıklı kalın' anonsu yapıldı. Havadan ve karadan denetim yapan ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 789 liralık idari para cezası kesti.