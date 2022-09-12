Adana'da polis, anne ve babasını kazada kaybeden 2 kardeşi okula götürdü - Son Dakika
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Adana'da polis, anne ve babasını kazada kaybeden 2 kardeşi okula götürdü

12.09.2022 10:56

Adana'da polis, Karaisalı ilçesinde anne ve babalarını trafik kazasında kaybeden 2 kardeşi, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarına götürdü.

Adana'da polis, Karaisalı ilçesinde anne ve babalarını trafik kazasında kaybeden 2 kardeşi, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarına götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kızıldağ Yaylası mevkisinde 15 Temmuz'da geçirdikleri trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Mustafa ve Mehmet Ali Öveç kardeşleri, okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

Bedensel engelli Mustafa Öveç ile kardeşi Mehmet Ali Öveç, ekip aracıyla evlerinden alınarak Atatürk Ortaokulu'na götürüldü.

Polislerin okulda da eşlik ettiği tekerlekli sandalye kullanan Mustafa Öveç ile kardeşi Mehmet Ali Öveç, öğrencilerin ve öğretmenlerin alkışlarıyla sınıfa girdi.

Öveç kardeşler, okulun ilk gününde buruk sevinç yaşadı.

Trafik kazasından yaralı kurtulan 13 yaşındaki Mustafa Öveç, gazetecilere, "Allah devletimize zeval vermesin, herkesten Allah razı olsun. Diğer çocukları anne ve babalarıyla görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok." dedi.

Dede Mustafa Öveç de polislerle beraber yalnız bırakmadığı torunlarının heyecanına ortak oldu.

Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası mevkisinde, 15 Temmuz'da, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada baba Mehmet Akif Öveç ile anne Arife Öveç hayatını kaybetmiş, Mehmet Ali ve Mustafa Öveç'in de arasında olduğu 4 çocukları yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Karaisalı, Adana, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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