Adana'da polis, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi - Son Dakika
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Adana'da polis, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi

09.07.2022 10:04
Adana'da polis, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi

Adana'da polis, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki parklarda oyun oynayan çocuklara hediyeler vererek bayramlaştı.

Adana'da polis, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki parklarda oyun oynayan çocuklara hediyeler vererek bayramlaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürü Semra Kan ve ekipleri, kentteki parklarda oyun oynayan çocukları, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Çocuklara hediyeler veren ve oyunlarına eşlik eden ekipler, çocukların bayram sevinçlerine de ortak oldu.

Hediye alan çocuklar polislere teşekkür etti.

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Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı kılındı 1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu 1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da polis, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da polis, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi - Son Dakika
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