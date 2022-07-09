Çocuklara hediyeler veren ve oyunlarına eşlik eden ekipler, çocukların bayram sevinçlerine de ortak oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürü Semra Kan ve ekipleri, kentteki parklarda oyun oynayan çocukları, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da polis, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi - Son Dakika

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