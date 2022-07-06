Nugay, meyve ve sebze satışı yaptığı semt pazarında bir müşterisinin kendisine sahte 100 lira verdiğini belirterek, "Akşama kadar güneşin altında para kazanmaya çalışıyoruz. Bütün emeğimiz dolandırıcılar yüzünden boşa gidiyor. Polislerin bu çabasıyla benzeri olayların önüne geçileceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polis, kurbanlık satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı - Son Dakika

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