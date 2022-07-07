Son dakika haberleri | Polis, lösemili 22 çocuğu lunaparka götürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polis, lösemili 22 çocuğu lunaparka götürdü

07.07.2022 10:20

Son dakika haberlerine göre Çocukların lunaparkta polislerle eğlenmesi Çocukların polislerle dans edip eğlenmesi Adana'da polis, lösemili 22 çocuğu lunaparka götürdü ADANA - Lösemi hastası 22 çocuk, Adana'da polislerin düzenlediği organizasyonla lunaparka giderek eğlenme fırsatı buldu.

Çocukların lunaparkta polislerle eğlenmesi

Çocukların polislerle dans edip eğlenmesi Adana'da polis, lösemili 22 çocuğu lunaparka götürdü

ADANA - Lösemi hastası 22 çocuk, Adana'da polislerin düzenlediği organizasyonla lunaparka giderek eğlenme fırsatı buldu.

Polis Eşleri Derneği Adana Şubesi Başkanlığını yürüten Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin eşi Nahide İnci, kentte lösemi tedavisi gören 22 Suriyeli çocuğu, aileleriyle Adana Polisevi'nde ağırladı.

Nahide İnci, burada düzenlenen ve palyaçoların da yer aldığı etkinlikte Suriyeli çocuklarla yakından ilgilendi.

Kurban Bayramı öncesinde çocuklara kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye eden İnci, ebeveynlere de erzak yardımında bulundu.

Daha sonra çocuklar Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince lunaparka götürüldü.

İlk kez lunaparka giderek çarpışan araba, atlı karınca, hız treni ve diğer eğlence araçlarına binme imkanı bulan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

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Polis, 22 lösemili çocuğu lunaparka götürdü Polis, 22 lösemili çocuğu lunaparka götürdü Son dakika haberi: SOKAĞA BIRAKILAN PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ EVİNE GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI Son dakika haberi: SOKAĞA BIRAKILAN PİTBULL CİNSİ KÖPEĞİ EVİNE GÖTÜRÜRKEN POLİSE YAKALANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Polis, lösemili 22 çocuğu lunaparka götürdü - Son Dakika

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