Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika
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Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

22.06.2022 04:16
Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

Adana'da polisten motosikletle kaçmaya çalışan maskeli iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisten motosikletle kaçmaya çalışan maskeli iki şüpheliden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde ara sokakta yüzleri maskeli iki şüphelinin havaya ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eşkal bilgileri tespit edilen şüphelileri ara sokaklarda ve caddelerde aramaya başlayan ekipler, söz konusu motosikletli iki kişiyi Orhan Kemal Bulvarı'nda görünce "dur" ikazında bulundu.

Ekiplerin uyarılarına rağmen silahlı iki şüpheli, motosikletle Kozan Caddesi'ne doğru kaçmaya başlayınca bölgeye takviye polisler sevk edildi.

Ekiplerin kovalamacası sırasında Sarıçam Mahallesi ara sokaklarına giren şüpheliler, burada motosikletten düşünce yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Mahalleli polisle birlikte şüphelileri aradı

Şüphelilerin, evlerin bahçelerine girmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, sokak aralarına dağılarak arama çalışması başlattı.

Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar, evlerinden çıkarak ellerinde sopalarla arama çalışmasına katıldı.

Park halindeki araçların çevresinde ve metruk binalarda arama yapan ekipler, şüphelilerden birini hurdacıya ait depoda yakaladı.

Üst aramasında bir tabanca ele geçirilen şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ekiplerin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika
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