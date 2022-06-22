Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde ara sokakta yüzleri maskeli iki şüphelinin havaya ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı - Son Dakika

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