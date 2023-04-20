Adana'da Polis Memuru Trafik Kazasında Şehit Oldu - Son Dakika
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Adana'da Polis Memuru Trafik Kazasında Şehit Oldu

20.04.2023 01:26
Adana'da Polis Memuru Trafik Kazasında Şehit Oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir polis memuru, yaralamalı trafik kazasına müdahale ederken iki otomobilin çarpışması sonucu şehit düştü. Polis memuruna çarpan iki sürücü gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 53 yaşındaki polis memuru kazaya müdahale edip trafiği yönlendirdiği sırada iki otomobilin çarpması sonucu şehit düştü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolu Dutlupınar mevkiinde meydana geldi. Otoyolda meydana gelen yaralamalı trafik kazasına müdahale eden polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendiği sırada Ali Can Ç. idaresindeki 80 FV 377 plakalı otomobil, ardından Mehmet O. yönetimindeki 06 BC 2401 plakalı başka bir otomobil kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Keskin metrelerce öteye savruldu. Bölgede bulunan diğer polisler telsiz ile durumu bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Keskin'i hastaneye kaldırdı.

Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memuruna çarpan iki sürücü de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Polis Memuru Trafik Kazasında Şehit Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Polis Memuru Trafik Kazasında Şehit Oldu - Son Dakika
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