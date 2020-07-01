Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

Adana'da polis memuru Yılmaz Bozkurt'un mahallede motosikletle evrak dağıtımı yaptığı sırada tabancayla vurularak şehit edilmesiyle ilgili biri firari 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da polis memuru Yılmaz Bozkurt'un mahallede motosikletle evrak dağıtımı yaptığı sırada tabancayla vurularak şehit edilmesiyle ilgili biri firari 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Arda Turan Galatasray'la anlaştı! 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.G, E.Ş, İ.S. ve M.A. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık avukatları mahkemenin geldiği aşama itibarıyla müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Firari sanık A.A. hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde, 20 Mayıs 2016'da Dağlıoğlu Polis Merkezi'nde görevli Yılmaz Bozkurt (45) mahallede motosiklet ile evrak dağıttığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Saldırının ardından eylemi bizzat organize ettiği gerekçesiyle dosyası ayrılan saldırının planlayıcısı terörist Hatice K. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, üst sınırdan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bozkurt'un şehit edilmesiyle ilgili, biri firari 5 sanık hakkında ise ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede dava açılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:55 Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu 14:54 Arda Turan Galatasray'la anlaştı! 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:16 Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:49 Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu 13:16 "Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Arda Turan Galatasray'la anlaştı! 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 15:31:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]