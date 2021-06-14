Adana'da polis merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla ilgili 5 sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Adana'da, 24 Kasım 2015'te merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın, 31'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Karaman, M.T, R.Ç, ve R.T. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Firari sanık İ.U. ise duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.T, Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmasıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürerek, "Sanıklardan Ahmet Karaman'ı yakın köylüm olması nedeniyle tanıyorum. Kendisiyle bir samimiyetim yoktur. Benim patlama olayına ilişkin bir bilgim yoktur. Kimseden talimat almadım ve yardım etmedim. PKK/KCK terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Ankara'daki Merasim Sokak'ta 2016 yılında düzenlenen terör saldırısı nedeniyle de 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Ahmet Karaman ise dava dosyasına yönelik savunma yapmak için hazırlanamadığını belirterek, bir sonraki celseye kadar süre verilmesini istedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu, tutuklulukta kaldıkları süre dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Karaman ve R.Ç'nin tutukluluk hallerinin devamına, M.T. ve R.T'nin tutuklulukta kaldığı süre, haklarında delillerin toplanmış olmasını dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, sanık İ.U. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adana'da, 24 Kasım 2015'te, merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Polis Merkezi önüne patlayıcı yüklü araç bırakılmıştı. Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine iki zanlı polis merkezine ateş açıp kaçmış, patlayıcı yüklü araç da kontrollü şekilde infilak ettirilmişti. Olaya ilişkin açılan davanın iddianamesinde, 5 sanık hakkında, 31'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

Başkentte de 17 Şubat 2016'da sivil memur ve askeri personeli taşıyan servis araçlarına bomba yüklü otomobille Merasim Sokak'ta saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi ise yaralanmıştı. Bomba yüklü aracı Ankara'ya götürdüğü belirlenen PKK'lı terörist Ahmet Karaman, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan bir, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan da 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karaman'a ayrıca, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından da 1185 yıl hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası verilmişti.