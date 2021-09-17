Adana'da polis okul çevresinde denetim yaptı - Son Dakika

Narkotik dedektör köpeğiyle de okulların çevresindeki park ve bahçelerde uyuşturucu araması yapıldı.

Ekipler, il merkezi ve 11 ilçede bulunan 338 okulun çevresindeki iş yerleri ve metruk binalarda incelemede bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Çocuk Şubesince ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

ADANA - Adana'da polis, okulların çevresindeki iş yerleri, park ve metruk binalarda denetim yaptı.

Adana 'da polis okul çevresinde denetim yaptı

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