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Polis, okulların çevresinde denetim yaptı - Son Dakika

Polis, okulların çevresinde denetim yaptı

06.09.2021 09:39

Adana'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yeri ve araçları denetledi.

Adana'da polis ekipleri, okulların çevresindeki iş yeri ve araçları denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şubesince, yüz yüze eğitimin başlanmasının ardından öğrencilerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, okulların yakınındaki iş yerlerinde denetim yaptı, trafik polisleri de sürücülerin evraklarını inceledi.

Denetimlerde narkotik dedektör köpeğiyle de bazı araçlar durdurularak arama yapıldı.

Polis, öğrencilere, sürücülere ve esnafa uyarılarda bulunup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini içeren broşür dağıttı.

Polis, okulların çevresinde denetim yaptı
Polis, okulların çevresinde denetim yaptı
Polis, okulların çevresinde denetim yaptı
Polis, okulların çevresinde denetim yaptı

Narkotik, Adana, Polis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis, okulların çevresinde denetim yaptı - Son Dakika


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