Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı - Son Dakika

Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların ateşini ölçtü. Uygulama sırasında, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.