Son Dakika › Güncel › Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı - Son Dakika
Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı
7 saat önce
ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.
ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların ateşini ölçtü. Uygulama sırasında, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:32 Kaynak: DHA
Son Dakika Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı