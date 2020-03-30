Adana'da polis otoyolda koronavirüs denetimlerini arttırdı - Son Dakika

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Adana'da polis otoyolda koronavirüs denetimlerini arttırdı
6 saat önce
Adana'da polis otoyolda koronavirüs denetimlerini arttırdıADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.
Adana'da polis otoyolda koronavirüs denetimlerini arttırdı
ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra ateş ölçerle vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçtü.
Bu arada, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:12 Kaynak: DHA
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