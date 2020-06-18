Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi-ARŞİV - Son Dakika

Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi-ARŞİV

Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemiADANA'da trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit eden ve 'Bozdoğanlar' olarak tanına suç örgütü liderleri Hasan Bozdoğan ile İskender Kayagiydiren hakkında toplam 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1198 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi

ADANA'da trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit eden ve 'Bozdoğanlar' olarak tanına suç örgütü liderleri Hasan Bozdoğan ile İskender Kayagiydiren hakkında toplam 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1198 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 liderin de aralarında bulunduğu 38 tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019'un Haziran ayında bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı öne sürülerek tutuklanan Hasan Bozdoğan'ın liderliğini yaptığı 'Bozdoğanlar' olarak tanınan silahlı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada 'adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek ve senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme' gibi 54 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütü lideri Hasan Bozdoğan ile birlikte hareket ettiği belirlenen iki akaryakıt istasyonu sahibi olan İskender Kayagiydiren'in de aralarında bulunduğu çeteye yönelik 9 Ekim 2019'da Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Bodrum'daki villasında yakalanan Kayagiydiren ile tutuklu örgüt lideri Hasan Bozdoğan'ın cezaevinde daha iyi şartlarda tutulması için rüşvet aldığı ileri sürülen Kürkçüler Cezaevi Müdürü Mehmet Çıtak'ın da aralarında bulunduğu 73 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon kapsamında Hasan Bozdoğan, İbrahim Kayagiydiren ve Cezaevi Müdürü Mehmet Çıtak'ın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı.

POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLER

Birçok suça karışan çetenin 4 Ağustos 2016'da merkez Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bir kahvehanede haraç isteme nedeniyle çıkan silahlı kavgaya müdahale eden meslektaşlarına yardıma koşan trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun şehit edilmesine de karıştığı saptandı. Bozdoğanlar suç örgütünün, eşi Ebru ve 2 yaşındaki oğlu Tuna ile birlikte, yakınını ziyarete giderken müdahale ettiği kavgada tabancayla vurulan polis Görenoğlu'nun şehit edilmesi olayını 18 yaşından küçük H.E.'nin kendisi ile ailesine bakılması karşılığında suçu üstlendirdiği de saptandı.

REKOR HAPİS İSTEMİ

Tutuklanan 39 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kürkçüler Cezaevi Müdürü Mehmet Çıtak'ın dosyası ayrıldı. Çıtak, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmak örgüte yardım etmek suçlarından ayrıca yargılanacak. Kalan 38 sanık hakkında hazırlanan iddianame ise Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı, örgüt lideri Hasan Bozdoğan ile İskender Kayagiydiren hakkında toplam 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1198 yıl hapis cezası istedi. Ayrıca örgütünün yöneticiliğini yapan Erol Bozdoğan müebbet hapis ve 435 yıl, Derviş Bozdoğan müebbet hapis ve 405 yıl, Murat Erbaş müebbet hapis ve 443 yıl, Süleyman Erarslan müebbet hapis ve 392 yıl, Ümit Yalçınkaya müebbet hapis ve 510 yıl, Gökhan Tubay müebbet hapis ve 470 yıl, Mustafa Kocaman müebbet hapis ve 485 yıl, Tuncay Bozdoğan ise 443 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Diğer sanıklar hakkında ise yüzlerce yıl hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi-ARŞİV

Bozdoğan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi-ARŞİV - Son Dakika

Son Dakika

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