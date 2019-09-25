Son Dakika Haberleri: Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı -3
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Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı -3

46 dakika önce

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı (2)-3.

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı (2)-3

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı -3

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
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