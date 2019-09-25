Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı -3
46 dakika önce
Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı (2)-3.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı (2)-3
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