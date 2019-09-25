Son Dakika Haberleri: Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (4)
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Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (4)

43 dakika önce

CHP'Lİ VEKİL BARUT: 'TERÖRÜ LANETLİYORUZCHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, özel hareket polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırıda yaralananları, tedavi gördükları Adana Şehit Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı (4), System.String[]

CHP'Lİ VEKİL BARUT: 'TERÖRÜ LANETLİYORUZ
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, özel hareket polislerini taşıyan zırhlı servis aracına yönelik saldırıda yaralananları, tedavi gördükları Adana Şehit Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Teröre kimden, nasıl gelirse gelsin karşı olduklarını belirten Barut, "Her türlü terörü lanetliyor, kınıyoruz" dedi.
ARAÇLAR KALDIRILDI
Öte yandan zırhlı servis aracı ile saldırıda hasar gören 4 sivil araç, ekiplerin incelemelerini tamamlamalarının ardından olay yerinden kaldırıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Ayhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
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