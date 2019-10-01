Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
40 dakika önce
Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildiOlay yerinden görüntüler.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Olay yerinden görüntüler
Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi 13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi