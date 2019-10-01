Son Dakika Haberleri: Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

40 dakika önce

Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildiOlay yerinden görüntüler.

Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Olay yerinden görüntüler

Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi
13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:08:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]