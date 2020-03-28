Son Dakika › Güncel › Adana'da polis, seyahat eden vatandaşları uyardı - Son Dakika
Adana'da polis, seyahat eden vatandaşları uyardı
7 saat önce
ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşları maske ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarıda bulundu.
ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşları maske ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarıda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerini durduran polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Bu arada, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
Son Dakika 86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir