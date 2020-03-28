Adana'da polis, seyahat eden vatandaşları uyardı - Son Dakika

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşları maske ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerini durduran polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Bu arada, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.