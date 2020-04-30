Adana'da polis sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske dağıttı - Son Dakika

Polis, ayrıca toplu taşıma araçlarını da denetleyerek maske dağıttı.

Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubelerinin önünde sıra bekleyen ve yolda yürüyen vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle alınan önlemlerle ilgili kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Adana 'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka önlerinde sıra bekleyen ve sokakta yürüyenlere sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske dağıttı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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