Son Dakika Haberleri: Adana'da polis şüpheli kovalamacası
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Adana'da polis şüpheli kovalamacası

27 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 2 kişiden biri, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis şüpheli kovalamacası, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 2 kişiden biri, kovalamaca sonucu yakalandı.

Pozantı ilçesinde polis ekipleri şüphelendikleri 01 T 2127 plakalı ticari taksiyi durdurmak istedi.

Polisler "Dur" ihtarına uymayan ve ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmek isteyen şüphelileri bir süre kovaladı.

Şüpheliler, yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından çıkmaz sokakta polis ekiplerince durduruldu.

Polis, araç sürücüsü V.Y'yi gözaltına alırken kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen M.Y. kaçtı.

Otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki ele geçiren ekipler, kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pozantı, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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