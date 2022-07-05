Son dakika haberleri: Polis, sürücüleri orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Polis, sürücüleri orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı

05.07.2022 12:51

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da polis ekipleri, sürücülere yola atılan sigara izmariti ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Adana'da polis ekipleri, sürücülere yola atılan sigara izmariti ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Toplum Destekli Polislik şubesi ekipleri, Mithat Özsan Bulvarı'ndaki uygulama noktasında durdurdukları sürücülere orman yangınları konusunda bilgi verdi.

Ormanlık alanların yakınından geçerken daha hassas olunması gerektiğini anlatan polis, araçlardan yola atılan sigara izmaritleri ve çöplerin yangınlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Polis, sürücülere bilgilendirici broşür de dağıttı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Fethiye'de polis ekiplerinden orman yangınlarına karşı sıkı denetim Son dakika haberi | Fethiye'de polis ekiplerinden orman yangınlarına karşı sıkı denetim Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Polis, sürücüleri orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:28 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı korkunç kazada yeni detay: 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Polis, sürücüleri orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement