Ormanlık alanların yakınından geçerken daha hassas olunması gerektiğini anlatan polis, araçlardan yola atılan sigara izmaritleri ve çöplerin yangınlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Adana 'da polis ekipleri, sürücülere yola atılan sigara izmariti ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Polis, sürücüleri orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları için uyardı - Son Dakika

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