Adana'da polis tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrılan yaralının peşine düştü - Son Dakika

Adana'da kavgada kolundan bıçakla yaralanan bir kişi, hastanedeki tedavisi tamamlanmadan ayrılması üzerine polislerce bulunup hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Emrah K, bir kişiyle arasında çıkan kavgada kolundan bıçakla yaralandı.
Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Emrah K, tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrıldı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, yaralıyı bulmak için hastane çevresinde araştırma yaptı.
Polisler, üzerinde ameliyat önlüğü bulunan Emrah K'yi hastanenin yakınındaki Kazım Karabekir Mahallesi'nde sokakta yürürken buldu.
Emrah K, ekiplere hastaneden kaçmadığını, taburcu edildiğini iddia etti.
Polisler, Emrah K'yi ekip aracıyla hastaneye götürdü.
Kaynak: AA
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