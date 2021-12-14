Adana'da polis tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrılan yaralının peşine düştü - Son Dakika

Emrah K, ekiplere hastaneden kaçmadığını, taburcu edildiğini iddia etti.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, yaralıyı bulmak için hastane çevresinde araştırma yaptı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Emrah K, bir kişiyle arasında çıkan kavgada kolundan bıçakla yaralandı.

Adana 'da kavgada kolundan bıçakla yaralanan bir kişi, hastanedeki tedavisi tamamlanmadan ayrılması üzerine polislerce bulunup hastaneye götürüldü.

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