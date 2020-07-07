Adana'da polis ve hükümlüler şehit mezarlarının bakım ve temizliğini yaptı - Son Dakika

Adana'da polis ve hükümlüler şehit mezarlarının bakım ve temizliğini yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkilikleri öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile Denetimde Serbestlik Müdürlüğünce kamu hizmeti tedbiri uygulanan hükümlüler, şehitliğe çiçek dikti, bakım ve temizliğini yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkilikleri öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ile Denetimde Serbestlik Müdürlüğünce kamu hizmeti tedbiri uygulanan hükümlüler, şehitliğe çiçek dikti, bakım ve temizliğini yaptı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Mahmut Kıran, yaptığı açıklamada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi şehitlikte çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polis ve hükümlüler şehit mezarlarının bakım ve temizliğini yaptı - Son Dakika
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