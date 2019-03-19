Son Dakika Haberleri: Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı

Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Barajyolu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiye kimliklerini sordu.

Bu sırada kimliklerini vermek istemeyen şüpheliler, polisle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle polislere saldırıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Polis, Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedensel Engelli Kuruyemişçiyi, Önce Bıçakladı Sonra Boğazını Kesti İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 03:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]