Adana'da Polise Mukavemet: 2 Gözaltı
1 saat önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Adana
'nın Seyhan
ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Polis
ekipleri, Barajyolu Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiye kimliklerini sordu.
Bu sırada kimliklerini vermek istemeyen şüpheliler, polisle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle polislere saldırıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Bağlar
Polis Merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:12 Kaynak: AA
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