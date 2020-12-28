Son dakika haber: Polise tabancayla ateş eden 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Polise tabancayla ateş eden 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

28.12.2020 09:43

Son dakika gelişmesine göre Adana'da hırsızlık yaptıkları sırada olay yerine gelen polis ekiplerine tabancayla ateş ederek kaçan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da hırsızlık yaptıkları sırada olay yerine gelen polis ekiplerine tabancayla ateş ederek kaçan 4 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki Suriyeli Selva El Halaf'a (32) ait eve hırsızlık yapmak için girmeye çalışan A.B. (17) R.Ş. (20), B.K. (28) ve M.F'yi (20) fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden polis aracını gören şüphelilerden R.Ş. havaya, A.B. ise ekiplere ateş açtı.

Araçlarına isabet alan polis ekipleri, kaçmaya çalışan zanlılardan B.K'yı yakaladı, diğer 3 şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 3 zanlının Uçak Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan zanlılar, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.F, emniyetteki ifadesinde, olay yerine hırsızlık için gittiklerini, diğer zanlıların yanında silah olduğunu bilmediğini, kendisinin gözcülük yaptığı sırada polis ekiplerinin geldiğini, R.Ş'nin havaya, A.B'nin ise polislere ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

R.Ş'nin ise olay günü yanına gelen A.B'nin evine silahlı saldırı olacağını söylediği, bunun üzerine adrese gittiğini, A.B'nin kime ateş ettiğini görmediğini, kendisinin de kaçmak için havaya açtığını iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, "kasten öldürmeye teşebbüs", "hırsızlık", kamu malına zarar verme" ve "mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, R.Ş'nin havaya, A.B'nin ise polis ekiplerine tabancayla ateş açması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Son dakika haber: Polise tabancayla ateş eden 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber: Polise tabancayla ateş eden 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber: Polise tabancayla ateş eden 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber: Polise tabancayla ateş eden 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Seyhan, Polis, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Polise tabancayla ateş eden 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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