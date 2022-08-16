Otomobiliyle ölümüne kaçtı, 30 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika
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Otomobiliyle ölümüne kaçtı, 30 kilometre sonunda yakalandı

16.08.2022 02:39
Otomobiliyle ölümüne kaçtı, 30 kilometre sonunda yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, 30 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından ara sokakta sıkıştırılarak yakalandı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, 30 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından ara sokakta sıkıştırılarak yakalandı. Kovalama sırasında otomobil içerisinden yere ruhsatsız tabanca atılırken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Bülent Angın Bulvarı üzerinde, devriye gezen polis ekibi şüphelendiği 06 FH 5795 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü polisin ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalama esnasında otomobilin içerisinden yere ruhsatsız tabanca atıldı. Ardından otomobil sürücüsü trafik kurallarını hiçe sayarak polislerden kaçmaya devam etti. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamada, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aracın peşini bırakmadı. Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi mahallesine giren otomobil, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bağlı polis ekiplerince önü kesilerek duruldu.

Araçta bulunan 3 şüpheli, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis, araçtan atılan ruhsatsız tabancaya da el koydu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle ölümüne kaçtı, 30 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobiliyle ölümüne kaçtı, 30 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika
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