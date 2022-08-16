Kovalama esnasında otomobilin içerisinden yere ruhsatsız tabanca atıldı. Ardından otomobil sürücüsü trafik kurallarını hiçe sayarak polislerden kaçmaya devam etti. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamada, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aracın peşini bırakmadı. Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi mahallesine giren otomobil, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bağlı polis ekiplerince önü kesilerek duruldu.

Kaynak: İHA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobiliyle ölümüne kaçtı, 30 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika

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