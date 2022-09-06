Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki depoya baskın yaptı, kente gelen TIR'ı da şüphe üzerine durdurdu. Adreste ve TIR'daki aramalarda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.