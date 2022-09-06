Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

06.09.2022 14:14
Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki depoya baskın yaptı, kente gelen TIR'ı da şüphe üzerine durdurdu. Adreste ve TIR'daki aramalarda gümrük kaçağı 11 milyon 500 bin makaron ile 7 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


YORUMLAR
500
Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı Balıkesir'de 'kavuşturma geleneği' damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar Balıkesir'de 'kavuşturma geleneği' damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar, Edirne'den soba almaya başladı Doğal gaz krizi yaşayan Bulgarlar, Edirne'den soba almaya başladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement