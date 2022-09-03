Adana'da 13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi

03.09.2022 10:07
Adana'da 13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin adet doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara dolum makinesi, 90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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