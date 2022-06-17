Dronla havadan kaydedilen operasyon görüntüsüne, zırhlı araçlar ve motosikletlerle bölgeye ilerleyen çok sayıda ekibin metruk yapılar da dahil belirlenen adreslerde, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında arama yapmaları yansıdı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dronla görüntülendi - Son Dakika

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