Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu - Son Dakika
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Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu

13.08.2022 11:05

Adana'da acı BİR olay yaşandı. Polisin ihbar üzerine gittiği evde, yatağa bağımlı Neriman Güngör ölü bulundu. Güngör'ün birlikte yaşadığı oğlu 58 yaşındaki Ş.G. ise bilekleri kesik olarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ş.G.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.

Seyhan ilçesinde emekli Ş.G., bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör'ün bakımını üstlenip, Fatih Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katındaki evine yerleşti. Bu sabah Güngör'ün üst komşusu, eve inerek kapıyı çaldı ancak Ş.G., açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi.

Son dakika gündem: Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu

ANNE ÖLÜ, OĞLU KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Komşunun ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İçeri giren ekipler, Neriman Güngör'ü yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Ş.G.'yi ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika gündem: Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Neriman Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağır yaralı Ş.G. ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ş.G.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu (2)- Yeniden Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu (2)- Yeniden
Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu - Son Dakika
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