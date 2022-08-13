Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu (2)- Yeniden - Son Dakika
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Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu (2)- Yeniden

13.08.2022 11:15
Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu (2)- Yeniden

ADANA'da, polisin ihbar üzerine gittiği evde, yatağa bağımlı Neriman Güngör (80) ölü bulundu.

ADANA'da, polisin ihbar üzerine gittiği evde, yatağa bağımlı Neriman Güngör (80) ölü bulundu. Güngör'ün birlikte yaşadığı oğlu Ş.G. (58) ise bilekleri kesik olarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesinde emekli Ş.G., bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör'ün bakımını üstlenip, Fatih Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katındaki evine yerleşti. Bu sabah Güngör'ün üst komşusu, eve inerek kapıyı çaldı ancak Ş.G., açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi. Komşunun ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İçeri giren ekipler, Neriman Güngör'ü yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Ş.G.'yi ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Neriman Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağır yaralı Ş.G. ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ş.G.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.


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Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu Yaşlı kadın ölü, oğlu bilekleri kesilmiş halde bulundu Yaşlı kadın ölü, oğlu bilekleri kesilmiş halde bulundu
Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu (2)- Yeniden - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu (2)- Yeniden - Son Dakika
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