Uygulamadaki polise saldıran 6 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Uygulamadaki polise saldıran 6 kişiye gözaltı

14.08.2022 15:09

ADANA'da polisin uygulamasında ruhsatsız bir restorana idari para cezası kesilince çıkan tartışmada, polis memurunu darbettiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin uygulamasında ruhsatsız bir restorana idari para cezası kesilince çıkan tartışmada, polis memurunu darbettiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, 12 Ağustos saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Genel asayiş uygulaması yapan Ahlak Büro Amirliği ile Çukurova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bir restoran işletmecisine gerekli evrakı göstermesini istedi. İşletmeci ruhsat göstermeyince iş yerine idari para cezası yazıldı. Bunun üzerine iş yeri sahibi, çalışanlar ve arkadaşları, iddiaya göre tutanağı yırtarak, polise mukavemet gösterdi.Arbede sırasında iş yeri sahibinin arkadaşı olduğu öne sürülen ve 1998 yılında özel harekat polisiyken Hakkari'de gazi olan G.Y. de belindeki beylik tabancasını çekmeye kalkışıp, bir polis memuruna yumruk attı. Ekiplerin takviye istemesi üzerine adrese motorize yunus ekipleri de sevk edildi. Polisin müdahalesiyle olay sonlanırken, G.Y. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uygulamadaki polise saldıran 6 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uygulamadaki polise saldıran 6 kişiye gözaltı - Son Dakika
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