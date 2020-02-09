Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak "telefonla dolandırıcılık" uyarısında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak 'telefonla dolandırıcılık' uyarısında bulundu - Son Dakika

Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak "telefonla dolandırıcılık" uyarısında bulundu

6 saat önce

Adana'da polis ekipleri, ev ziyaretleri yaparak telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak

Adana'da polis ekipleri, ev ziyaretleri yaparak telefonla dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonda kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak kandırdıkları kişileri dolandıranlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, ziyaret ettikleri ev sakinlerine hiçbir kamu görevlisinin hangi nedenle olursa olsun para ve altın istemeyeceğini söyleyerek, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde güvenlik birimleriyle iletişime geçilmesini istedi.

Ev sakinleri, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu belirtti.

Polis ekipleri, telefonla dolandırıcılıkla ilgili uyarıların yer aldığı broşürler de dağıttı.

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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