Adana'da polisler koronavirüse karşı maske ve eldivenle uygulama yaptı - Son Dakika
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Adana'da polisler koronavirüse karşı maske ve eldivenle uygulama yaptı

6 saat önce

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında maske ve eldiven kullandı.

Adana'da polisler koronavirüse karşı maske ve eldivenle uygulama yaptı, System.String[]

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında maske ve eldiven kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında yaptıkları sabit uygulamalarda koronavirüs tedbiri aldı.

Maske ve eldiven kullanan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlardaki vatandaşların GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrollerini hijyen kurallarına uyarak yaptı.

Ekiplerin, her araç kontrolünün ardından ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.

Vatandaşlar da alınan önlemlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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