Son Dakika Haberleri: Adana'da polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu
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Adana'da polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu

6 saat önce

Adana Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kampanya ile polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu.

Adana'da polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu, System.String[]

Adana Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kampanya ile polisler lösemili çocuklar için kök hücre bağışçısı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında Türk Kızılay desteğiyle gerçekleştirilen kök hücre, kan ve organ bağışı kampanyasına özel harekat ve çevik kuvvetin de arasında olduğu farklı birimlerden polisler yoğun katılım gösterdi.

Kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da kan, kök hücre ve organ bağışçısı oldu.

Aktaş, kampanyayı başlatmalarında en önemli etkenin kentte kök hücre tedavisi gören lösemili çocukların 2-8 Kasım tarihlerindeki "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla kendilerini ziyaret etmesi olduğunu vurguladı.

Şehirde görevli 300'e yakın personelin bağış için hazır bulunduğunu ve bağışlarının devam edeceğini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Emniyet teşkilatı olarak bir farkındalık yaratmak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata döndürmek ve onlara daha faydalı olmak amacıyla hem kan hem kök hücre hem de organ bağışında bulunmak için kampanya başlattık. Bu kampanyaya bütün emniyet teşkilatını davet ettik. Desteklerinden ötürü Türk Kızılay ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum."

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da emniyet personeline duyarlılığı için teşekkür etti.

Kızılay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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