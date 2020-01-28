Adana'da polisler Suriyeli aileye yardım eli uzattı - Son Dakika
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Adana'da polisler Suriyeli aileye yardım eli uzattı

6 saat önce

Adana'da, ihtiyaç sahibi 3 çocuklu Suriyeli aileye polis ekipleri yiyecek yardımında bulundu.

Adana'da polisler Suriyeli aileye yardım eli uzattı, System.String[]

Adana'da, ihtiyaç sahibi 3 çocuklu Suriyeli aileye polis ekipleri yiyecek yardımında bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Abdullah ve Merve Manafihi çiftinin maddi imkansızlıklar yaşadığını öğrenen polis ekipleri aileye yardım için harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, marketten aldıkları yiyecekleri 3 çocuklu aileye teslim etti.


Abdullah Manafihi, yaptığı açıklamada, "Polislerin yaptığı bu ziyarete çok memnun kaldık. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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