Adana'da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı
ADANA - Adana'da ekip otosuyla seyir halinde bulunan polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaş yaralanırken polis aracıyla beraber 2 araçta hasar meydana geldi.
Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.
Başka bir araçtan polislerin üzerine yaklaşık 10 el ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir vatandaş karın bölgesinden yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayda polis aracı dışında 2 sivil araçta daha hasar meydana geldi. Polis saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor.