Adana'da polisleri taşıyan araca yönelik saldırı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale...
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Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:26 Kaynak: AA
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
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