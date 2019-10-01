Son Dakika Haberleri: Adana'da polisleri taşıyan araca yönelik saldırı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale...
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Adana'da polisleri taşıyan araca yönelik saldırı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale...

15 dakika önce

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Adana'da polisleri taşıyan araca yönelik saldırı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale...

Eskişehir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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